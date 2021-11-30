Dolar
12.87
Euro
14.58
Altın
1,792.76
ETH/USDT
4,378.50
BTC/USDT
56,300.00
BIST 100
1,807.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.11.2021
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Tokyo

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.

Namibyalı diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı belirtildi.

Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK, bunun, Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğunu aktardı.

Diplomatın karantinaya alınmasına ilişkin gerekli prosedürlerin işletileceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." demişti.

Hükümet hafta sonu Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 586’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 371’e yükseldi. Ülke genelinde 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı
Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Benzer haberler

Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Nissan, elektrikli araç ve bataryalara 2 trilyon yen yatıracak

Nissan, elektrikli araç ve bataryalara 2 trilyon yen yatıracak
Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor

Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi