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Dünya

Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den beri en düşük seviyesinde

Japonya'da 14 yaş altı çocuk nüfusu 1982'den beri en düşük seviyesine inerek 15 milyona geriledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.05.2020
Japonya'da çocuk nüfusu 1982'den beri en düşük seviyesinde

Tokyo

Japonya İçişleri Bakanlığının güncellediği çocuk nüfusuna ilişkin verilere göre, nisan itibarıyla ülkede 14 yaş ve altı nüfus, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 200 bin azalarak 15,12 milyona düştü. 

Ülke nüfusunun yüzde 12'lik dilimine denk düşen çocuk nüfusu sadece başkent Tokyo'da artarken diğer tüm eyaletlerde azaldı. On yıllık grafiklere göre, çocuk nüfusu 1955'te yüzde 33,4, 1965'te yüzde 25,6, 1975'te yüzde 24,3, 1985'te yüzde 21,5'e inmişti.

1995'te yüzde 16, 2005'te yüzde 13,8, 2015'te yüzde 12,5'e gerileyen çocuk nüfusunda, bazı yıllarda ufak da olsa artış olsa da 1982'den beri aralıksız düşüş yaşanıyor.


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