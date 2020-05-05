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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek

Avustralya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla ülkede kalan Türk vatandaşları, özel uçak seferiyle Türkiye’ye getirilecek.

Recep Şakar   | 05.05.2020
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek

Melbourne

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği ile Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’da geçici süreyle bulunan Türk vatandaşları, Katar Hava Yollarının 6 Mayıs 2020 Çarşamba günkü Melbourne, Sydney ve Perth çıkışlı uçuşlarıyla Doha’ya, 7 Mayıs 2020 Perşembe günü de Doha-İstanbul “Charter” seferiyle Türkiye’ye dönebilecek.

Uçuşların durmasıyla Avustralya’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının, Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların açıklamasındaki yer alan şifre ve kullanıcı kodları aracılığıyla Katar Havayollarının internet adresine girerek Türkiye'ye dönüş biletlerini ücret karşılığı satın alabilecekleri belirtildi.

Doha-İstanbul "Charter" uçuşu dahil, tüm güzergah için Katar Havayollarınca belirlenen kişi başı bilet fiyatının, 2 bin 517 Avustralya doları olduğu belirtilen açıklamada, koltuk sayısının sınırlı olduğu da dikkate alınarak, söz konusu uçuşlar için vakit geçirmeden bilet alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Avustralya’nın Melbourne, Sydney ve Perth kentlerinden yarın akşam saatlerinde havalanacak Katar Havayollarına ait 3 uçakla Doha’ya inecek Türk vatandaşlarının, Doha’dan Katar Havayollarına ait tek uçakla Türkiye saatiyle 16.20’de İstanbul’da olmaları bekleniyor.

Kovid-19 yasaklarından dolayı uçuşların durmasıyla Avustralya’da mahsur kalan Türk vatandaşlarından yaklaşık 250 kişi, Türkiye’ye geri dönmek için Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarına başvurmuştu.

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