Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
logo
Dünya

Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

Japonya’da, Abe Şinzo hükümeti yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı başkent Tokyo ve çevresine yönelik eyaletler arası seyahatlerden kaçınılmasına ilişkin tavsiye kararını kaldırdı.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.06.2020
Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nisanda ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) mayısta kademeli olarak kaldırılması sonucu Japonya’da sosyo-ekonomik hayatın normale dönüşü sürüyor.

Son olarak Tokyo metropolü dahil çevreleyen eyaletler ile kuzeydeki Hokkaido’ya yönelik zaruri olmayan seyahatlerden kaçınılması kararı da kaldırıldı.

Bu kapsamda, Tokyo ve çevreleyen Çiba, Kanagawa, Saitama eyaletleri ile ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido’ya iş, eğitim, turizm ve eğlence sektörlerine yönelik seyahatlerin önü açıldı.

Kyodo ajansı, karar sonrası tren istasyonları ve hava alanlarına akın eden yolcular sebebiyle yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo’da, 25 Mayıs’ta da Tokyo metropolü ile kuzeydeki Hokkaido’da kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi öldü
Çin'de 27, Güney Kore'de 67 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bini aştı
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı
Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi

Singapur'da son 24 saatte 347, Filipinler'de 607 Kovid-19 vakası görüldü

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi
İngiltere- Japonya müzakerelerinde kapı aralandı

İngiltere- Japonya müzakerelerinde kapı aralandı
Endonezya işyerlerini Malezya'da da spor salonlarını açıyor

Endonezya işyerlerini Malezya'da da spor salonlarını açıyor