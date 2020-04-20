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Dünya

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.04.2020
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39'da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.

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