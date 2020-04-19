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Dünya

İsrail'de Kovid-19'a rağmen Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 19.04.2020
İsrail'de Kovid-19'a rağmen Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

Kudüs

İsrail'de hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi. 

Siyah bayraklar taşıyan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.

Muhalefet partilerinden Yeş Atid'in lideri Yair Lapid'in de katıldığı gösteriye salgına rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Gösteride konuşan Lapid, Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçlarken, eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da buna ön ayak olmakla itham etti.

Lapid, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeler yapması nedeniyle Gantz'ı eleştirerek, "Hükümete girmek için uğraşıyorlar ve kendilerine hikayeler anlatıp 'İçerden mücadele edeceğiz' diyorlar. İçerden mücadele edemezsiniz, yolsuzlukla içerden mücadele edilemez. Eğer ki içerdeyseniz bunun bir parçasısınızdır." dedi.

Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmaması gerektiğini dile getiren Lapid, "Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi." diye konuştu.

Netyahu karşıtları 17 Nisan'da yine Tel Aviv'de gösteri düzenlemişti.

Netanyahu'nun duruşması Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasının ardından Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a alınmıştı.

Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın dağılması uğruna 26 Mart'ta Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri devam etse de iki lider henüz anlaşamadı.

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