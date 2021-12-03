Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.
Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.
JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.