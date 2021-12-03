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Dünya

Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.12.2021
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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