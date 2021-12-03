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Dünya

ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Dilara Zengin   | 03.12.2021
ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Washington DC

Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 28'e karşı 69 oyla kabul edildi.

Ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisi ile Senato'dan geçen tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının cuma gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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