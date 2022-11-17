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Dünya

Japonya ve Çin 'birçok soruna rağmen' iş birliği yolları arayacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesi ile Çin'in "birçok sorunla" karşı karşıya olduğunu ancak iş birliğinin yollarını arayacaklarını söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.11.2022
Japonya ve Çin 'birçok soruna rağmen' iş birliği yolları arayacak

Tokyo

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Japonya ve Çin liderlerinin, Tayland'da yarın ve 19 Kasım'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kişida ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Bangkok'ta düzenlenecek APEC Zirvesi marjında ikili ve bölgesel ilişkileri ele alacak.

Görüşmede Kişida'nın, Çin'in, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi bölgelerindeki artan askeri nüfuzuna yönelik Japon hükümetinin kaygılarını aktaracağı kaydedildi.

"Sorumlu davranış" çağrısı

Bangkok'a hareket etmeden önce basına konuşan Japon Başbakan, Çin'e "istikrarlı ve yapıcı" ikili ilişkiler çağrısı yaptı.

İki ülkenin "birçok sorun ve endişeyle" karşı karşıya olduğunu belirten Kişida, görüşmede söylenmesi gerekenleri ileterek "sorumlu davranış" çağrısı yapacağını kaydetti.

Komşu ülkelerin olası ikili iş birliği alanlarını ele alacağını dile getiren Kişida, istikrarlı ve yapıcı Japonya-Çin ilişkilerinin kurulmasının yollarını arayacaklarını bildirdi.

APEC marjında yüz yüze görüşmeleri halinde Japon ve Çin liderler, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Temmuzda hayatını kaybeden eski Japon Başbakan Abe Şinzo, en son Aralık 2019'da gittiği Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasında 1972'de "ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına" ilişkin tebliğ imzalanmıştı.

Japonya ve Çin, bu yıl ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutluyor.

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