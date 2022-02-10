Dolar
13.55
Euro
15.48
Altın
1,834.11
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) uzatmayı planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2022
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı uygulanan kısmi OHAL'e ilişkin konuştu.

Kişida, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası, kısmi OHAL'i Tokyo dahil 13 eyalette uzatmayı planladıklarını söyledi.

Önlemlerin kaldırılması için "şartların güvenli olmaktan uzak" olduğunu dile getiren Kişida, aşı uygulamasını hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kovid-19 Önlemlerinden Sorumlu Kabine Üyesi ve Ekonomik Canlanma Bakanı Yamagiwa Daişiro da "uzatılacak önlemlerin, sosyo-ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını önlemeyi amaçladığını" bildirdi.

Kyodo ajansına göre bu hafta sonu sona erecek kısmi OHAL'in 6 Mart'a kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba ile farklı bölgelerdeki Gunma, Niigata, Gifu, Aiçi, Mie, Kagawa, Nagazaki, Kumamoto ve Miyazaki'de sürecek.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Japonya’da vaka sayısı 3 milyon 583 bin 100’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 791’e yükseldi.

Ülke genelinde 1212 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak

Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak