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Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Japonya Kovid-19'a karşı sınır önlemlerini 14 Mart'tan itibaren daha da gevşeterek, ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısını 7 bine çıkaracak.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.03.2022
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadelede uygulanan sınır kapısı önlemlerinin mart başı itibarıyla gevşetildiğine, son 3 aydır ilk kez sınır kapılarını yabancılara açtıklarına dikkati çekti.

Kovid-19 salgının yoğun yaşandığı dönemde, ülkesinin sert sınır önlemleri uyguladığına işaret eden Kişida, 2020 ve 2021'de yaklaşık 400 bin yabancının, oturum hakkı elde etmesine rağmen, Japonya'ya giriş yapamadığını aktardı.

Sınır önlemlerini "vaka durumuna göre aşamalı olarak hafifletme politikası" uyguladıklarını belirten Kişida, önlemlerin 14 Mart'tan itibaren daha da gevşetilerek, günlük yolcu kabul sayısının 7 bine çıkarılacağını belirtti.

Yeni eğitim yılının başlayacağı Nisan 2022 tarihine dikkati çeken ve öğrencilere öncelik verileceğini bildiren Kişida, "Bilhassa iş seyahatlerinin daha nadir seyrettiği hafta içi günlerinde boşluk oluşturarak, Japonya'ya öğrencilerin gelmesinin önünü açacağız" dedi.

Japonya'da Omicron kaynaklı Kasım 2021'deki kapanmanın üzerinden geçen 3 ayın sonrasında hükümet, sınır kapılarını mart başı itibarıyla yeniden açma kararı vermişti.

Sınır kapısı önlemleri gevşetilmiş, karantina süreleri kısaltılmış, günlük kabul sayısı artırılmış ve oturumu olmayan yabancının ülkeye kabulüne başlanmıştı.

İş, araştırma ve eğitim maksatlı vize hakkı edinmiş yabancıların ülkeye girişinin yolu açılırken, turistik seyahatlerin kapsam dışı kalmasına karar verilmişti.

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