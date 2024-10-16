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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırılarını kınadı

Japonya hükümeti, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarını kınadı.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Japonya, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırılarını kınadı

Ankara

Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'e yönelik saldırılar konusunda ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

Ivaya, "BM adına görevli personele yönelik saldırılara müsamaha gösterilemez ve UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede "derhal ateşkes" çağrısı yapan Ivaya, barışçıl ve diplomatik çözüm için "azami itidal ve samimi çaba gösterilmesi" gerektiğini vurguladı.

Ivaya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin "Orta Doğu'daki gergin gidişatı büyük endişeyle" izlediğini aktardı.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda da yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

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