Euro
10.00
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,820.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatma kararı aldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.05.2021
Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak

Tokyo

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, düşmeyen vaka oranları karşısında, "Kriz durumu hissiyatımız sürüyor." ifadesini kullandı.

"Hükümet, vaka oranlarını tam kapsamlı kontrol altına alacak ve halkın güvende olduğu hissetmesi için elinde geleni yapacak." diyen Nişimura, OHAL'i uzatmayı planladıklarını belirtti.

Osaka'daki vaka artışlarına dikkati çeken Nişimura, "Osaka'da yatak kapasitesi oldukça kritik. Tokyo'da da bu oranın gelecek iki haftada kötüleşmesini bekliyoruz. Başkentte daha bulaşıcı varyantlar yayılıyor." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL, mayıs ayı sonuna dek uzatılacak. Uygulamaya Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 693'e, ölü sayısı 10 bin 625'e yükseldi. Ülke genelinde 1098 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İçişleri Bakanı Soylu: Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz
Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak

Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak

Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık

DTÖ'den, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı