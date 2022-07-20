Dolar
17.58
Euro
17.98
Altın
1,710.24
ETH/USDT
1,602.10
BTC/USDT
23,961.00
BIST 100
2,514.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde

Japonya’da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıkarak en yüksek seviyeye çıktı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 20.07.2022
Japonya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde

Ankara

Kyodo News'ün haberine göre, Aichi, Osaka, Hyogo, Okinawa da dahil olmak üzere 47 kentin 20’sinde günlük Kovid-19 vakalarında artış gözlendi.

Başkent Tokyo’da 20 bin 401 vakayla şubat ayından bu yana görülen günlük vaka sayısı bugün 20 bini aştı, son 24 saatte kentte 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıkarak en yüksek seviyeye çıktı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına rağmen herhangi bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Hirokazu, "Sağlık sistemini desteklemek için en iyisini yapacağız ve yüksek risk altındaki kişileri korumaya öncelik vereceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı
Türk Kızılay çocuklara "afetlere hazırlık eğitimleri" veriyor
Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı: 'Yemek hazır' diye gelen telefonla araçlar patlatıldı
İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

Japonya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde

Japonya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde

Abe suikastı zanlısının gözaltı süresi uzatıldı

DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi
Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiği Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı yapılıyor

Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiği Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı yapılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak

Sağlık Bakanı Koca: Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak