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Dünya

Japonya Başbakanı Suga: Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'le ilişkilerde istikrarın önemine işaret ederek “Karşılıklı ilişkilerde neyi savunmamız gerekirse savunacağız. Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli.” dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.10.2020
Japonya Başbakanı Suga: Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli Fotoğraf: Carl Court/AA

Tokyo

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'le ilişkilerde istikrarın önemine işaret ederek “Karşılıklı ilişkilerde neyi savunmamız gerekirse savunacağız. Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli.” dedi.

Eylülde göreve gelen Başbakan Suga, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) muhalefet temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Diplomasiden ekonomiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iç politikaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Suga, daha önce açıkladığı “2050’ye kadar net sıfır karbon salınımı” hedefi için her türlü çabayı sarf edeceğini söyledi.

Bu kapsamda “Nükleer enerjiye yönelinip yönelinmeyeceği” sorusuna Suga, tasarrufa ve yenilenebilir enerjiye maksimum bağlılığın hedeflendiğini, nükleer güce bağlılık seviyesinin mümkün olduğunca düşürüleceğini söyledi.

Suga, sera gazı salınımının yüzde 80’inin kaynağının enerji sektörü olduğunu belirterek “2050'ye dek 'Net 0 Karbon Salınım' hedefi kolay değil. Hükümet tüm seçenekleri kovalayacak.” dedi.

Geçmişte hükümeti eleştirdikleri için Japonya Bilim Konseyi'ne tayin edilmedikleri belirtilen 6 bilim insanının durumuna ilişkin de Suga, atamalarda yetkili kişi olarak kararı kendisinin verdiğini, devlet destekli kurumların kamuoyunun desteğine sahip olması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 salgınından ülke ekonomisinin kötü etkilendiğini, buna karşı ne tip tedbirler alınacağı yönündeki bir soruya Suga, “Seyahate Çık” kampanyasını sürdürerek turizm ve yiyecek içecek sektörünü canlandırmayı hedeflediğini belirtti.

İç ekonomi için uluslararası yolcuların hayati önem taşıdığını vurgulayan Suga, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini, seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak yumuşatılacağını söyledi.

Suga, “yeni kabinenin diplomasi tecrübesinin olmadığının, bundan ABD ve Çin gibi ülkelerle ikili ilişkilerin etkilenebileceği”nin belirtilmesi üzerine ise ülkesinin dış politikasının temelinin ABD ile mevcut güvenlik ittifakına dayandığını söyledi.

Kuzey Kore ve diğer bölgesel konulara ilişkin de Suga, ABD başkanlık seçimleri sonucuna bakılmaksızın, Washington merkezli politikaları benimseyeceğini belirtti.

Suga, bölgesel komşusu Çin ile istikrarlı ilişkilerin sadece ikili değil, çok taraflı ve uluslararası ilişkiler için de önemli olduğunu vurgulayarak “Karşılıklı ilişkilerde neyi savunmamız gerekirse savunacağız. Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli. Aktif diplomasi yoluyla her ülkeyle iş birliği ve güveni derinleştirmeye kararlıyız.” diye konuştu.

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