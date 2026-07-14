FETÖ/PDY ve DHKP/C bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ/PDY ve DHKP/C ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.