Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.11.2021
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Tokyo

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

Hayaşi, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini belirterek, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
Türkiye'de 23 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya'da Kovid-19 uzun dönem işsizliği artırıyor

Japonya Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı 55,7 trilyon yen teşvik paketi verecek

G7 ülkeleri arasında Kovid-19'a karşı çift doz aşılama sıralaması değişti

G7 ülkeleri arasında Kovid-19'a karşı çift doz aşılama sıralaması değişti
Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat

Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat
Japon Fugaku 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu

Japon Fugaku 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu