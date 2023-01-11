Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,881.58
ETH/USDT
1,335.90
BTC/USDT
17,448.00
BIST 100
4,959.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Inazuma destroyeri, Yamaguçi açıklarında yaşadığı pervane hasarı sonrası denizde mahsur kaldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.01.2023
Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Tokyo

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, pervanesi hasar alan destroyerin, deniz yatağındaki bir kayaya çarpmış olabileceği tahmin ediliyor.

190 mürettebatlı ve 4 bin 550 ton ağırlığındaki MSDF destroyeri, olay sonrası denize yakıt sızdırdı.

Olayda yara alan olmazken destroyer olay yeri yakınlarına demir attı.

Destroyer Kaptanı Aizawa Kazumi, olası bir mesleki ihmal durumuna yönelik soruşturma sürecinde Japonya Sahil Güvenliği ile işbirliği yapılacağını belirtti.

22 yıldır hizmet veren, 151 metre uzunluğunda ve 17,4 metre genişliğindeki destroyerin, güneybatıdaki Hiroşima tersanesinde rutin bakım sonrası test sürüşünde olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor

Benzer haberler

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu

Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikast zanlısı cinayetle suçlanacak

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikast zanlısı cinayetle suçlanacak
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti

Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
ABD, "Ukrayna'nın Rus askerlerine ABD yapımı HIMARS ile saldırdığı" iddialarını doğrulamadı

ABD, "Ukrayna'nın Rus askerlerine ABD yapımı HIMARS ile saldırdığı" iddialarını doğrulamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet