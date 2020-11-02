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Dünya

İzmir'deki deprem için dünyadan taziye mesajları

Bolivya, Arjantin ve Japonya, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Muhammed Emin Canik, Ahmet Furkan Mercan   | 02.11.2020
İzmir'deki deprem için dünyadan taziye mesajları Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu /AA

Buenos Aires/Tokyo

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.

Japonya

 Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Suga mesajında, “Birçok insanın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın meydana geldiği haberlerinden derin üzüntü duydum. Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, kazazedelere acil şifalarımı bildiririm.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsatan Suga, “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir.” dedi.

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