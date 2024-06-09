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Dünya

İzlanda'da aktif yanardağdan fışkıran lav bir yolu kapattı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağdan fışkıran lav, bir yolun kapanmasına neden oldu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
İzlanda'da aktif yanardağdan fışkıran lav bir yolu kapattı

Ankara

İzlanda yerel basınındaki haberlere göre, yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki aktif volkana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanardağdan fışkıran lavın Grindavik kentine giden yolu kapattığını belirten yetkililer, orman yangınlarına karşı teyakkuzda olunduğunu ifade etti.

Yarımadadaki yanardağ 29 Mayıs'ta patlamıştı.


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