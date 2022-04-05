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Dünya

Ivanka Trump, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinde bugün ifade verecek.

Dildar Baykan Atalay   | 05.04.2022
Ivanka Trump, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek

Washington

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Ivanka Trump'ın bugün komite üyelerinin karşısına çıkacağını belirtti.

Komitenin Ivanka Trump'ı, Kongre baskını günü Donald Trump ile dönemin başkan yardımcısı Mike Pence arasında geçen ve kendisinin de şahit olduğu telefon görüşmesine ilişkin sorgulaması bekleniyor.

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'i ocak ayında ifadeye çağırmıştı. Kushner geçen hafta Kongre üyelerinin karşısına çıkmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.


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