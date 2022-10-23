Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,314.10
BTC/USDT
19,197.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni, görevi selefi Draghi'den devraldı

İtalya'da yeni Başbakan Giorgia Meloni'nin görevi selefi Mario Draghi'den devralması dolayısıyla tören düzenlendi.

Barış Seçkin   | 23.10.2022
İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni, görevi selefi Draghi'den devraldı Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

Roma

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda dün bakanlarıyla beraber yemin ederek, ülkenin ilk kadın başbakanı olan Meloni için bu sabah Başbakanlık sarayı Chigi'de devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılanan yeni Başbakan Meloni, burada görevi devralacağı selefi Draghi ile bir saatten fazla görüştü.

Draghi ve Meloni, daha sonra kameralar karşısına geçerek, devir teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Başbakan Meloni, zili birkaç kere çalarak, yeni sağ koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kuruluna toplantı için davette bulunurken, Draghi'ye de veda etti.

Yaklaşık 20 ayın ardından başbakanlık görevini devreden Mario Draghi, Chigi Sarayı'ndan ayrılırken Başbakanlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Meloni hükümetinin, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu araması bekleniyor. Parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu olan sağ ittifakta herhangi bir sürpriz gelişme olmadığı takdirde, Meloni hükümetinin güvenoyu alması öngörülüyor.

Ülkede 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifak, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

Meloni'nin başbakanlığı "ilk"leri beraberinde getirdi

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.

Meloni, 2008'de erken seçimleri kazanıp başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti
Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle

Benzer haberler

İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni, görevi selefi Draghi'den devraldı

İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni, görevi selefi Draghi'den devraldı

İtalya'da Meloni hükümeti yemin ederek göreve başladı

İtalya'da aşırı sağcı Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu

İtalya'da hükumet kurulmasına yönelik siyasi istişareler tamamlandı

İtalya'da hükumet kurulmasına yönelik siyasi istişareler tamamlandı
İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı

İtalya'da hükümetin kurulması için siyasi istişareler başladı
İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı

İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet