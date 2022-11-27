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Dünya

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanın ardından 7 cesede ulaşıldı

İtalya'nın Ischia Adası'nda dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Barış Seçkin   | 27.11.2022
İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanın ardından 7 cesede ulaşıldı Fotoğraf: Alessio Paduano/AA

Roma

Ischia Adası'nın Casamicciola beldesinde dün yoğun yağış sebebiyle meydana gelen heyelanın ardından itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ischia'nın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valiliğindeki acil durum merkezinde felakete ilişkin toplantı sonrası Napoli Valisi Claudio Palomba, basın toplantısı düzenledi.

Palomba, felaketin ardından başlatılan çalışmalar sonucu şu ana kadar 7 cesedin bulunduğunu açıkladı.

Halen 5 kişinin kayıp olduğunu, kayıpları bulma çalışmalarının bu gece de süreceğini dile getiren Palomba, yaklaşık 230 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

İtalyan basınındaki haberlerde de ölenler arasında 22 günlük bir bebeğin de olduğu belirtildi.

Diğer yandan, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının felakete dair soruşturma başlattığı bildirildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni, bu sabah Bakanlar Kurulunu olağanüstü topladı.

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ischia'daki doğal afet nedeniyle adada olağanüstü hal ilan ettiklerini, zararların karşılanması için 2 milyon avro tahsis ettiklerini duyurdu.

Meloni, yerel halka yakınlığını belirtirken yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Diğer yandan, İtalyan basınında bugün yer alan haberlerde felaketin yaşandığı bölge üzerindeki yapıların birçoğunun ruhsatsız ve kaçak olduğuna işaret edildi.

Bakanların felaketteki ölü sayısına ilişkin farklı açıklamaları karışıklığa yol açmıştı

Ischia'daki felaketten kısa süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Ischia'daki toprak kaymasında kesin 8 kaybımız var." açıklaması yapmış ancak İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi bunu doğrulamamıştı. Piantedosi'nin "Şu an teyit edilmiş ölü yok." açıklaması kafa karışıklığına yol açmıştı.

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