İtalyan ekonomisi 'teknik küçülmeye' girdi

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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (Istat) açıkladığı rakamlara göre, 2018'in son iki çeyreğinde art arda küçülen İtalyan ekonomisi resmi olarak "teknik küçülmeye" girdi.

Istat, İtalyan ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde (Ekim-Aralık) yüzde 0,2 küçüldüğünü bildirdi. Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla 2018'in 3. çeyreğinde de (Temmuz-Eylül) yüzde 0,1'lik düşüş gösterdiğinden, ekonomi iki çeyrekte üst üste küçülerek ekonomistlerin "teknik küçülme" adını verdiği bir sürece girmiş oldu.

Hükümet temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, teknik küçülmenin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, durumdan önceki hükümetin sorumlu olduğunu savundu.

Başbakan Giuseppe Conte, 2018'in son iki çeyreğine ait olan olumsuz ekonomik rakamların 2018 Haziran ayından bu yana iktidarda olan kendi hükümetinin değil, önceki hükümetin hatalı politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da "Beklenen bir rakamdı. Finans piyasalarına güvene etki etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hükümet ortaklarından sol eğilimli 5 Yıldız Hareketi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ise yaptığı açıklamada, "Istat rakamları, bizden önceki hükümetin bize yalan söylediğinin, bizi krizden çıkarmadığının bir kanıtıdır. Ekonomideki zor gidişata rağmen 2019 yılı ekonomi tahminlerimizde bir değişiklik yapmamız gerektiğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan hükümeti 2019 yılı için yüzde 1'lik bir ekonomik büyüme tahmininde bulunuyor. İtalya Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise yüzde 0,6 dolayında bir yıllık büyüme bekliyor.

İtalyan ekonomisi en son 2014 yılında teknik küçülmeye girmişti.

Muhabir: Şenhan Bolelli



