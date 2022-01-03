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Dünya

İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü

İtalya’da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle 400'ün üzerinde evcil hayvanın öldüğü bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 03.01.2022
İtalya'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle 400'den fazla evcil hayvan öldü

Ankara

İtalyan basınının İtalya Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından yayınlanan verilere dayandırdığı haberde, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişekler nedeniyle en az 400 kedi ve köpeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, yüksek sesten korkan yüzlerce hayvanın da korkarak kaçtığı kaydedildi.

Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yılki kutlamalarda da 360’tan fazla kedi ve köpeğin öldüğü hatırlatılan haberde, bu yıl bu sayının 400’ün üzerine çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, vahşi hayvanların dahil edilmesiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Eğlence, kutlama ve düğün gibi organizasyonlarda kullanılan havai fişekler, gürültü kirliliğinin yanı sıra içinde bulunan kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşamını olumsuz etkiliyor.

Atılan havai fişeklerin çok sayıda kuşun korkudan ya da yanarak ölmesine yol açtığı da biliniyor.

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