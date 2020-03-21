İtalya'da yeni tip koronavirüsten 793 kişi daha öldü
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.
Roma
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İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.
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