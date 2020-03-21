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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da yeni tip koronavirüsten 793 kişi daha öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 21.03.2020
İtalya'da yeni tip koronavirüsten 793 kişi daha öldü

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi. 

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