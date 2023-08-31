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Dünya

İtalya'da trenin çarptığı 5 demir yolu işçisi öldü

İtalya'da Torino-Milano demir yolunda gece saatlerinde çalışma yapan işçilere bir trenin çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

Barış Seçkin  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
İtalya'da trenin çarptığı 5 demir yolu işçisi öldü

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino-Milano demir yolu hattı üzerinde yer alan Brandizzo İstasyonu yakınındaki hatta dün gece saatlerinde bakım çalışması yapan işçilere bir tren çarptı. Olayda 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın, demir yolu işçilerinin 1 numaralı platformda ray bakım ve yenileme çalışmalarına başladığı sırada gerçekleştiği ve olay anında trenin saatte 160 kilometre hız yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Ivrea Savcılığının, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırdığı ve işçilere çarpan trenin makinistinin de sorgulanacağı kaydedildi.

Kazanın ardından işçilere çarpan trenin olay yeri incelemesi için hatta tutulduğu bu nedenle Torino-Milano hattındaki banliyö seferlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Bu arada, İtalyan Devlet Demir Yolu (RFI) şirketinden yapılan açıklamada, kazadan duyulan derin üzüntü ifade edilerek kaza sırasında çarpan trenin ticari bir seferde olmadığı, bakım işçilerinin de harici bir yüklenici firmanın çalışanları olduğu aktarıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de yaptığı yazılı açıklamada, kazayı korkunç bir trajedi olarak niteleyerek ölen işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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