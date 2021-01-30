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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 421 artarak 88 bin 279'a yükseldi. Ülkede salgının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 783'e çıktı.

Barış Seçkin   | 30.01.2021
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Roma

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 421 artarak 88 bin 279'a yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 715 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 783'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 463 bin 352'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 218'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 421 artarak 88 bin 279'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 764 artışla 1 milyon 990 bin 152'ye ulaştı.

Aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5'e çıktı

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 813 bin 5'e çıktı. Bunların 482 bin 838’inin ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZenaca'ya 29 Ocak'ta onay vermesinin ardından İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için 18 ile 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay verdi.

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Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti
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