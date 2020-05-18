İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm
Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.
Roma
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Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.