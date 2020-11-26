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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 26.11.2020
İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.

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