İtalya'da son 24 saatte 822 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.
Roma
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.