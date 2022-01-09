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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 155 bin 659 vaka tespit edildi ve 157 kişi hayatını kaybetti.

Barış Seçkin   | 09.01.2022
İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 993 bin 201 testte 155 bin 659 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 7 milyon 436 bin 939'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 943 bin 979'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1595'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 157 artarak 139 bin 38'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 30 bin 399 artışla 5 milyon 353 bin 922'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 115 milyon 89 bin 493 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 614 bin 891 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,3'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 22 milyon 846 bin 936 hatırlatıcı doz uygulandı.

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