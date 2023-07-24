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Dünya

İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan dolu yağışlı fırtınalı havanın, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi hasara neden olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, kuzeydeki Milano kenti ve çevresinde dolu yağışlı fırtınalı hava, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bölgede bugün öğleden sonra yağan şiddetli dolu ve kuvvetli rüzgarın farklı noktalarda ağaçların devrilmesine yol açtığı belirtildi.

Monza kentine bağlı Lissone kasabasında 58 yaşındaki bir kadının yolda yürürken devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybettiği, farklı noktalarda da devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Bu arada, fırtınanın Milano'da hem şehir içi hem de hava ulaşımında aksaklıklara neden olduğu ifade edildi.

Milano'da "M2" metro hattında Vimodrone ile Cernusco arasındaki kısmın fırtına nedeniyle ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Kuzeydeki banliyö tren seferlerinden sorumlu Trenord firması da fırtına sebebiyle bazı noktalarda altyapılarının zarar gördüğünü duyurdu. Monza tren istasyonunda levhaların demiryolu üzerine devrildiği sosyal medyadaki görüntülere yansırken, istasyon ulaşıma kapandı.

ABD merkezli Delta Havayolları'nın "Dl185" sefer sayılı Milano Malpensa-New York JFK uçuşunu gerçekleştiren uçağının da şiddetli dolu yağışında hasar alarak Roma Fiumicino havalimanına zorunlu iniş yaptığı kaydedildi. Uçağın burun kısmının ve kanadında bazı noktaların dolu yağışında parçalandığı sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

İtalyan Sivil Savunma Birimi de olumsuz hava koşullarına yönelik kuzeydeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde yarın için en yüksek ikinci derece olan "turuncu alarm" verdi.

Diğer yandan, İtalya'nın kuzeyi olumsuz hava koşullarıyla mücadele ederken, orta, güney ve batı bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Ülkenin batısındaki Sardinya adasındaki Olbia Havalimanı'ndaki pistte sıcaklığın 47 dereceye ulaşması nedeniyle Amsterdam, Milano ve Paris'ten buraya gelmesi gereken uçaklar adadaki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

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