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Dünya

İtalya'da nehre düşen yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde şehir merkezinden geçen Po Nehri'ne düşen yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Seçkin  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
İtalya'da nehre düşen yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

Roma

İtalyan basınında çıkan haberlerde, dün akşam yerel saatle 17.40 civarında bir yolcu otobüsünün, Vittorio Meydanı ile Vittorio Emanuele 1 Köprüsü yakınlarında, geriye doğru manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Olay anında otobüste yolcu bulunmadığı aktarılan haberlerde, nehre düşen otobüse ilk müdahaleyi, kanocuların yaptığı kaydedildi.

Haberlerde, otobüsten yaralı olarak kurtarılan sürücü Nicola Di Carlo'nun (64), daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin, otobüsün enkazını nehir yatağından kaldırmak için çalışma başlattığı aktarılan haberlerde, kazanın otobüsün bir müze gezisi için okuldan çocukları almaya gittiği sırada meydana geldiği ifade edildi.

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