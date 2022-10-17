Dolar
18.58
Euro
18.19
Altın
1,663.61
ETH/USDT
1,332.90
BTC/USDT
19,597.00
BIST 100
3,842.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleşen saldırılar sonucunda yıkılan binada çalışmalar devam ediyor
logo
Dünya

İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor

İtalya'da 2021 yılında mutlak yoksulluk çekenlerin sayısının, 5 milyon 571 bin olduğu bildirildi.

Barış Seçkin   | 17.10.2022
İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Roma

Katolik yardım kuruluşu Caritas'ın, Roma'da paylaştığı "En zayıf halka" isimli yoksulluk raporunda, Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2021'de mutlak yoksulluk çeken aile sayısının 1 milyon 960 bin olduğu, bunun da yaklaşık 5 milyon 571 bin kişiye denk geldiği belirtildi.

Bunun, ülkedeki yerleşik nüfusun yüzde 9,4'üne tekabül ettiğine işaret edilen raporda, mutlak yoksulluk çekenler arasında 1,4 milyon kişinin ise 18 yaşın altında olduğu aktarıldı.

Raporda, 2021 verilerinin, salgının başladığı yıl olan 2020'de ulaşılan en yüksek seviyeyi de doğruladığı ifade edilerek, yoksulluk oranının en yüksek ölçüldüğü yerlerin ise ülkenin güney bölgeleri olduğu vurgulandı.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi de Caritas raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 6 milyon insan mutlak yoksulluk içinde. Bu endişe verici rapor, çok fazla dayanışma gerektiren ve gerektirecek, zor geçecek haftaları ve ayları bilinçli olarak geçirmemize yardımcı olmalı. Geleceğe bakmak için bugünü iyi anlamamız gerekiyor. Tahminlerden değil, verilerden bahsediyoruz. Enerji krizi ve maliyetlerdeki artış, aşırı yoksulluk hadiselerini arttıracak. Bu nedenle çözüm bulmak için daha da kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında da konuya ilişkin çıkan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji maliyetlerinin, İtalyanların yoksulluk oranını daha da arttırma riskinin olduğu aktarıldı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, 4,7 milyon İtalyan için yüksek meblağlı faturaların "sürdürülemez" bir hal aldığı ve pek çok İtalyan'ın elektrik ile gaz faturalarını ödeyemediği dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri saat 17.00'de kontak kapatacak
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için yemin töreni düzenlendi
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor

İtalya'da mutlak yoksulluk çekenlerin sayısı artıyor

İtalya'da Temsilciler Meclisi Başkanlığına Lorenzo Fontana seçildi

İtalya'da Senatoya başkan seçilirken, Temsilciler Meclisine ise başkan seçilemedi

Fiat, Cezayir’de otomobil üretecek

Fiat, Cezayir’de otomobil üretecek
İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu

İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu
İtalyan firmalarının Türkiye'ye yatırım ilgisi devam ediyor

İtalyan firmalarının Türkiye'ye yatırım ilgisi devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet