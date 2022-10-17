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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 1961’deki Paris Katliamı’nı “kara gün” olarak niteledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Paris’te 17 Ekim 1961’de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için barışçıl gösteri düzenleyen onlarca Cezayirlinin Fransa polisince öldürüldüğü günü, “kara bir gün” olarak niteledi.

Esat Fırat   | 17.10.2022
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 1961’deki Paris Katliamı’nı “kara gün” olarak niteledi

Cezayir


Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Paris Katliamı münasebetiyle yayınladığı mesajında, “O kara günün kurbanlarına rahmet diliyoruz. Bu da, zalim sömürgecilerin diasporadaki Cezayir halkının kadın ve erkeklerine karşı işlediği iğrenç suçlardan biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Tebbun, “Bu iğrenç katliamın şehitleri de sömürgenin zulmünden kurtulmak için canlarıyla mücadele eden özgürlük öncülerinin kervanına katıldı.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre de 1961 Paris Katliamı’nın 61. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Tebbun, şehit edilen Cezayirliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra Fatiha okudu.

Cezayir’de her yıl 17 Ekim günü, 1961’deki Paris Katliamı’nda hayatını kaybeden Cezayirlilerin anısına “Ulusal Göç Günü” adı altında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Cezayir Meclisindeki en büyük parti ve koalisyon ortağı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransa'dan 17 Ekim 1961'de, Paris'te polisin Cezayirlilere yönelik yaptığı katliamı tanımasını ve özür dilemesini talep etmişti.

1961 Paris Katliamı

Paris’te 17 Ekim 1961’de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için yaklaşık 30 bin kişi, barışçıl gösteri düzenlemiş, Paris Polis Müdürü Maurice Papon’un emriyle gerçekleştirilen polis müdahalesinde, 300’den fazla Cezayirli hayatını kaybetmişti.

Tarihçilerin Fransa tarihinin "kara lekelerinden" biri olarak gördüğü ve "Paris Katliamı" olarak bilinen olayda, yaralı Cezayirlilerden bir kısmı da Seine Nehri'ne atılarak öldürülmüştü.

Fransa'da Mart 1962’de söz konusu olaylara ilişkin tüm suç ve kabahatlere af getiren bir yasanın çıkmasıyla yüzlerce Cezayirlinin hayatını kaybettiği 1961 katliamına dair hiçbir adli soruşturma başlatılmamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ekim 2021'de, başkent Paris'te dönemin Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında işlenen suçların Fransa için affedilemez olduğunu ifade etmişti.

Macron'un, 27 Ağustos'ta Cezayir'e düzenlediği ziyarette, iki ülke çeşitli sektörlerde altı iş birliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren “Yenilenmiş Ortaklık için Cezayir Deklarasyonu”nu imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Macron'un sömürge dönemi tarihi dosyalarını çözmek için "ortak tarihçiler komisyonu" oluşturmayı kabul ettiği bildirilmişti.

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