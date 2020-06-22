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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 657'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 22.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 335'lik düşüşle 20 bin 637'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 720'ye ulaştı. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 533'lük artışla 183 bin 426'ya çıktı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 127'ye geriledi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 23 artarak 34 bin 657'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 13 bin 342 test yapıldı.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, ülkenin kuzeyinde gönüllü görev alan doktor ve hemşirelerle bir araya geldi. Conte, Güney bölgelerden kuzeye giderek destek olan sağlık çalışanlarına gösterdikleri cesaretten ötürü teşekkür etti.

Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza, görev alan doktor ve hemşirelere teşekkür belgesi takdim etti.

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