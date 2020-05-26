Euro
7.39
Dolar
6.74
BIST 100
103,024.30
Altın
1,713.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 26.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 358'lik düşüşle 52 bin 942'ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 230 bin 555'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 397 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. Bugünle birlikte üst üste üçüncü günde, günlük ölü sayısı 100'ün altında kaldı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 541 olan sayı, bugün 521'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 539 bin 927 test yapıldı.

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 121 bin 507'ye ulaştı
Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

Benzer haberler

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 121 bin 507'ye ulaştı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan 84 Türk vatan yolunda

Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan 84 Türk vatan yolunda
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi