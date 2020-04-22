Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 22.04.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi. 

Ülkede 2 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamada, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü, düne göre 10 düşüşle 107 bin 699'a gerilediği bildirildi. 

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 187 bin 327 oldu. 

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 943 ile rekor kırdığı, toplam rakamın 54 bin 543'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 437 artarak, 25 bin 85'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 471 olan sayının bugün 2 bin 384'e gerilediği bildirildi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 513 bin 251 test yapıldığı bildirildi. 

İtalya "2'nci aşama"yı tartışıyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, hükümet, Başbakan Giuseppe Conte'nin kademeli normale dönüşte "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı "2'nci aşama"ya yönelik hazırlıkları ele alıyor. 

Conte'nin, ekonomik faaliyetlerin normale dönmesinden sorumlu komiser olarak atadığı Vittorio Colao ve ilgili bakanlarla, 2'nci aşamada faaliyete geçmesine izin verilecek sektör ve işletmeleri ele aldığı bildirildi. 

Başbakan Conte'nin ayrıca, sendika temsilcileriyle de video konferansla toplantı yaptığı ve burada 4 Mayıs'ta imalat, inşaat ve bazı ticari işletmelerin faaliyetlerine geri dönme izninin verileceğinden bahsettiği belirtildi. 

Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Instagram sayfasından, 2 aydır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya'ya aralarında Türkiye'nin de olduğu tıbbi yardım gönderen ülkelere teşekkür mesajı paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 145 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı
Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu

Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu
TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

TİKA'dan Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelede destek