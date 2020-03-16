Euro
7.20
Dolar
6.44
BIST 100
87,888.34
Altın
1,500.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2158'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 16.03.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2158'e yükseldi

Roma

Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 2 bini aştı. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi. 

Ölü sayısının düne göre 349 kişi daha arttığını kaydeden Borrelli, toplam sayının 2158'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurgularken, bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını duyurdu. 

Kuzey'de maske sıkıntısı yaşanıyor

Bu arada Yoğun Bakım Anestezistleri Derneği Başkanı Alessandro Vergallo, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir mektup yazarak, en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yüksek korumalı maskelerin birkaç gün yetecek kadar kaldığını belirtti. 

Vergallo, sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştığını ancak maskelerin bitmesi durumunda insanların hayatını kurtarma operasyonunun yavaşlama ya da sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardığı ifade edildi. 

Roma'da 1500 yatak kapasiteli hastane oluşturuldu

Başkent Roma'da Kovid-19 vakalarına özel, 200'ü yoğun bakım olmak üzere, bin 500 yatak kapasiteli hastane oluşturulduğu bildirildi. 

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu, 25 milyar avro değerinde ekonomik tedbirler içeren yeni bir kararnameyi onayladı. 

Söz konusu paket çerçevesinde, ulusal ve bölgesel düzeyde acil ihtiyaçları olan sağlık sisteminin taleplerine yanıt verilmesi ve ekonominin kötüye gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı
Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı
CHP'den koronavirüs önlemleri
Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Benzer haberler

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı

CHP'den koronavirüs önlemleri

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Koronavirüs salgınında bugün (16 Mart 2020)

Koronavirüs salgınında bugün (16 Mart 2020)