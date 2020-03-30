Euro
7.24
Dolar
6.57
BIST 100
88,059.46
Altın
1,612.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti.

Barış Seçkin   | 30.03.2020
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı toplamda 101 bin 739 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldi.

Ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti. 

Borrelli, dün 13 bin 30 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1590’lık artışla 14 bin 620’ye ulaştığını kaydetti. Borrelli, bunun bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek iyileşen sayısı olduğunu vurguladı. 

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldiğini bildirdi. 

Yeni vaka sayısı artışında yarı yarıya azalma var 

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528’e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648’lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart’tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu. 

Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648’e gerilediğine dikkati çekti. 

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti. 

Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı. 

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. 

İktidar ortağı partinin lideri iyileşti 

Ülkede iktidar ortağı olan merkez soldaki Demokratik Partinin lideri Nicola Zingaretti, 7 Mart’ta Kovid-19 kaptığını açıkladıktan sonra bugün iyileştiğini duyurdu. 

Zingaretti, kendisi için zor günlerin geride kaldığını, 23 gün süren ev karantinasının ardından peş peşe yapılan iki testin negatif çıktığını açıkladı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunda Kovid-19 alarmı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3024 oldu
Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 750 bini geçti

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3024 oldu

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3024 oldu

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Karantinadaki gençlerden görevlilere 'teşekkür' notu

İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek

İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek

Pandemiden sonra bir AB kalır mı?

Pandemiden sonra bir AB kalır mı?
İtalya'dan Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma' göstermeyen AB'ye tepki

İtalya'dan Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma' göstermeyen AB'ye tepki