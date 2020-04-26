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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 644'e yükseldi

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 26.04.2020
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 644'e yükseldi Fotoğraf: Carlo Bressan/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

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İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 644'e yükseldi
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