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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 26.03.2020
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

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