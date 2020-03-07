Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 07.03.2020
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti

Roma
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Tunus'ta 1295 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinada

Tunus'ta 1295 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinada

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı

'Trump'ın yaptırımları koronavirüsle savaşta ihtiyaç duyduğumuz kaynaklarımızı tüketiyor'

'Trump'ın yaptırımları koronavirüsle savaşta ihtiyaç duyduğumuz kaynaklarımızı tüketiyor'
Kuveyt, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaları artıyor

Kuveyt, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaları artıyor
İtalya'da iktidar ortağının liderinde de yeni tip koronavirüs çıktı

İtalya'da iktidar ortağının liderinde de yeni tip koronavirüs çıktı