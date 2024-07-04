Dolar
32.57
Euro
35.32
Altın
2,355.53
ETH/USDT
3,132.00
BTC/USDT
58,140.00
BIST 100
10,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'nın güçlü şekilde lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

Barış Seçkin  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor Fotoğraf: Salvatore Allegra/AA

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi. Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı. Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya'daki bölge ofisinin tahminlerine göre, Etna’nın püskürttüğü küller yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştı ve güneydoğu yönünde ilerledi.

Kül bulutları dolayısıyla INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştığı bildirildi.

Başbakanlık'a bağlı Sivil Savunma Departmanı da Etna Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik dolayısıyla "sarı" kodlu uyarı verdi.

Etna'daki kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetlerin Katanya ve çevre kentlerden de görülebildiği, ayrıca Katanya’ya kül yağdığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te bu denli güçlü şekilde kül ve lav püskürtmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'da Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere ilişkin 10 tutuklama
Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısı ortak açıklaması
Sakarya'da bir çiftçi, bahçede bulduğu tilki yavrusuna ayakkabısıyla su verdi

Benzer haberler

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

Çin'den Libya'ya giderken İtalya'da durdurulan bazı konteynerlerden İHA malzemeleri çıktı

İtalya, Alman silah üreticisi Rheinmetall'a 20 milyar avroluk tank siparişi vermeyi planlıyor

İtalya'da ağır yaralı göçmen işçisini sokağa bırakan işveren gözaltına alındı

İtalya'da ağır yaralı göçmen işçisini sokağa bırakan işveren gözaltına alındı
İtalya'da olumsuz hava koşulları, sel ve heyelanlara yol açtı

İtalya'da olumsuz hava koşulları, sel ve heyelanlara yol açtı
EURO 2024'te İsviçre ile İtalya ilk çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

EURO 2024'te İsviçre ile İtalya ilk çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet