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Dünya

İtalya'da doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2024'te de sürdü

İtalya'da, 2024'te 370 bin civarında bebek dünyaya gelirken, doğurganlıktaki düşüş eğiliminin devam ettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
İtalya'da doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2024'te de sürdü

Roma

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünden (ISTAT) yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl 370 bin civarında bebek dünyaya geldiği, bunun, 2023'e kıyasla yüzde 2,6'lık bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede, bir kadının hayatı boyunca sahip olması beklenen ortalama çocuk sayısının 2024'te 1,18 çocuğa düşerek, 1995'te kaydedilen önceki en düşük seviye olan 1,19'un altına indiği ifade edildi.

Açıklamada, 2024'te ölüm sayısının da azaldığı ve 2023'e göre yüzde 3,1 düşerek, 651 bine gerilediğinin altı çizildi.

Bu arada, demografik düşüşün özellikle ülkenin güneyindeki bölgelerin iç kesimlerinde daha belirgin düzeyde olduğu da ifade edildi.

İtalya'da yıllık doğum sayısında, 2008'den bu yana kademeli şekilde düşüş kaydediyor.

Diğer taraftan, 31 Aralık 2024 itibarıyla ülkede yerleşik nüfus sayısının, bir önceki yılın aynı tarihine göre 37 bin azalarak 58 milyon 934 bin kişi olarak kaydedildiği aktarıldı.

İtalya'da yerleşik yabancı nüfus sayısının ise bir önceki yıla göre, 166 bin arttığı ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 5 milyon 308 bin kişi olduğu belirtildi.

İtalyan basınında da bazı haber kanallarında, ISTAT'ın açıklamasının ülkedeki doğurganlık açısından "endişe verici olduğu" yorumu yapıldı.

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