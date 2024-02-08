Dolar
30.60
Euro
32.98
Altın
2,033.37
ETH/USDT
2,427.60
BTC/USDT
45,300.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikaları ve artan fiyatları protesto eden çiftçilerin yarın başkent Roma'da gösteri yapması bekleniyor.

Barış Seçkin  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

Roma

İtalyan basınındaki haberlere göre, başkentteki protestolarına ilişkin çiftçilerin, Roma Emniyeti ile günlerdir sürdürdüğü görüşmeler sonucunda 10 traktörün kente polislerin eşliğinde girişine izin çıktı.

Bu kapsamda yarın başkentin San Giovanni Meydanı'nda 10 traktör ve 1500 kadar çiftçi, protesto gösterisi yapacak.

Gösteriye izin çıkmasına karşın bazı çiftçi temsilcileri de Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile görüşmek istediklerini, bu taleplerinin cumartesi günü öğlen saatlerine kadar gerçekleşmemesi halinde başkente traktörleriyle girmekte özgür olduklarını dile getirdi.

Lollobrigida ise çiftçilerle ve onların belirlediği temsilci heyetleriyle zaten görüştüğünü ancak bazı taleplerin, temsille alakası olmayan kişilerden geldiğini savundu.

Ülkenin farklı bölgelerinden traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçinin Roma yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

Çiftçilerin büyük bir kısmı başkente girmek için beklerken, bir grup da ülkenin en eski müzik festivali olan Sanremo Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak seslerini duyurmak istiyor. Bir grup çiftçinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sanremo’ya giderek, festival yönetimiyle görüşmeler yaptığı da basına yansıdı.

Sanremo'daki sahneden protestolarına dair duyurularının okunmasına izin verilmemesi halinde çiftçiler, kente traktörleriyle gireceği tehdidinde bulundu ve taraflar görüşmeler neticesinde de söz konusu duyurularının yarın akşam festival sunucusu "Amadeus" tarafından okunması üzerinde anlaştı.

Bu arada ülke genelinde yakıt fiyatlarındaki artış, sübvansiyonların aşamalı kaldırılması gibi genel olarak AB'nin tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçilerin bir bölümü Sicilya Adası'nda, Palermo-Mazara del Vallo kara yolunda iki kavşakta yol kapama eylemi gerçekleştirdi.

Muhalefet partileri de sosyal medyadan yürüttükleri kampanyalarla sağ koalisyon iktidarındaki partileri, tarım sektöründeki vergileri artırmakla suçluyor.

Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti de tarım sektöründe bazı vergi muafiyetlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Başbakan Giorgia Meloni ise dün bir etkinlikte, çiftçilerin protestosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak AB'den İtalya'ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını söylemişti.

Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Benzer haberler

İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımını 2024'te de sürdürmesi parlamentoda onaylandı

A Milli Futbol Takımı özel maçta 4 Haziran'da İtalya ile karşılaşacak

İtalya Başbakanı, çiftçilerin protestolarından çok önce tarım sektörünü savunduğunu söyledi

İtalya Başbakanı, çiftçilerin protestolarından çok önce tarım sektörünü savunduğunu söyledi
3 SORUDA - Avrupa'da çiftçiler neden yürüyor?

3 SORUDA - Avrupa'da çiftçiler neden yürüyor?
AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti

AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet