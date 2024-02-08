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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." açıklamasında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Cenevre

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.

"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadesi yer aldı.

Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

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