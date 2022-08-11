Dolar
17.95
Euro
18.52
Altın
1,789.75
ETH/USDT
1,898.30
BTC/USDT
24,302.00
BIST 100
2,868.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 11.08.2022
İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

Roma

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV'ye yakalananların sayısı geçen hafta 94 iken, 9 Ağustos itibarıyla 144'e çıktı.

Açıklamada, ülkede son bir haftada BNV vakalarında görülen artışın yüzde 53'e denk geldiği belirtildi.

Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Bingöl'de 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var

Benzer haberler

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da eski başbakan Berlusconi seçimlerde aday olmayı düşünüyor

İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi

İtalya'da aşırı sağcı lider Meloni, düzensiz göçü önlemek için denizden abluka önerdi

İtalya'da aşırı sağcı lider Meloni, düzensiz göçü önlemek için denizden abluka önerdi
İtalya ve İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalya ve İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor
İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı

İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet