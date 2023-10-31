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Dünya

İtalya'da aşırı yağışlar Milano'da su baskınlarına neden oldu

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan sağanak nedeniyle Milano kentinin bazı semtleri sular altında kaldı.

Barış Seçkin  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İtalya'da aşırı yağışlar Milano'da su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Michele Luigi Edoardo Novaga/AA

Roma

İtalyan basınındaki haberlere göre, olumsuz hava koşulları, İtalya’nın kuzeyini etkisi altına aldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da gece boyunca etkili olan fırtına ve sabaha karşı aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent içinden geçen Seveso Çayı taştı, çevre semtlerde su baskınları yaşandı.

Garibaldi Tren Garı da su baskını yaşayan noktalardan biri oldu. Taşkın nedeniyle bazı alt geçitler sular altında kalırken, Milano Belediyesi bazı caddeleri tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Kent içi ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, itfaiye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Como Gölü’nde su seviyesi bazı noktalarda yükseldi

Milano Belediyesinin sivil savunmadan sorumlu yöneticisi Marco Granelli, 2014'ten bu yana Seveso Çayı'nda böylesine bir taşkın görmediklerini söyledi.

Su taşkınlarının yaşandığı Isola, Niguarda ve Ca' Granda semtlerinde de yer yer elektrik kesintileri yaşandı.

Milano yakınlarındaki Como Gölü’nde son yağışların ardından su seviyesi yükselirken, kanallarıyla ünlü Venedik kentinde bazı mevkilerde sular 154 santimetreye kadar çıktı.

Diğer yandan ağaç devrilmesi sonucu ülkenin batısındaki Viareggio’da 1 kişi, Bolonya vilayetine bağlı Pianoro’da da 2 kişi yaralandı.

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