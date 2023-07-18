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Dünya

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle verilen "yüksek alarm" durumu devam ediyor

İtalya'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle verilen "kırmızı alarm" durumu yarın 23 kentte uygulanacak.

Barış Seçkin  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle verilen "yüksek alarm" durumu devam ediyor Fotoğraf: Pablo Esparza/AA

Roma

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı, bugün için "kırmızı alarm" verilen Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo, Napoli, Venedik, Verona'ya, yarın Katanya, Civitavecchia ve Torino'nun da ekleneceğini bildirdi. Böylece ülkedeki 27 büyük şehirden 23'ünde aşırı sıcak hava nedeniyle uyarı verilmiş oldu.

Aşırı sıcak havanın etkisini perşembe günü kaybedeceği ve "kırmızı alarm" verilen kent sayısının 18'e indirileceği belirtildi.

Bu arada "Il Meteo" sitesinin paylaştığı meteorolojik verilerde, bugün içerisinde hava sıcaklıklarının bazı yerlerde zirveye ulaştığı ve Sicilya'da belli noktalarda 46-47 dereceyi, Sardinya’da 45-46 dereceyi bulduğu kaydedildi.

Hava sıcaklığının gün içinde 41-45 derece arasında değiştiği başkent Roma'da tarihi şehri görmeye gelen turistler, sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin, kentteki tarihi çeşmelerde su şişelerini doldurduğu, şemsiye ve şapkalarıyla güneşten korunmaya çalıştığı görüldü.

Roma'nın turistik mekanlarından tarihi İspanyol Merdivenleri'nin hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle boş olduğu gözlendi. Merdivenlerin yakınındaki eczanenin termometresinin 46 dereceyi gösterdiği belirlendi.

Başkentte bazı noktalara sıcaktan fenalaşabileceklere hızlı müdahale edilebilmesi için yardım noktaları da kuruldu.

- Elektrik tüketimi de arttı

Ülke genelinde artan sıcaklıklar sebebiyle klima, vantilatör gibi oda sıcaklıklarını düşürmeye yarayan elektrikli aletlerin kullanımı dolayısıyla elektrik tüketimi de arttı.

Elektrik dağıtım şebeke operatörü Terna'nın verilerine göre, hava sıcaklığının yüksek olduğu 17 Temmuz'da elektrik tüketimi günlük 56,67 gigavat ile "bu yılın en üst seviyesine" ulaştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, aşırı sıcak havalar sebebiyle kent merkezlerinde fare gibi kemirgen hayvanların sayısının da artabileceği uyarısı yapıldı.

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